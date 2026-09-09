Esra GÜNTEPE / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 12 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti hediye etti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İsmetpaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek kırtasiye setlerini sıralara bıraktı.

Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede ilkokula başlayan birinci sınıf öğrencilerine eğitim desteğinde bulundu. Hazırlanan okul çantalarının içerisinde beslenme çantası, abaküs, kalemtıraş, silgi, kuru boya kalemleri, defter, kırmızı kalem, kurşun kalem, cetvel ve kalemlik yer aldı. İsmetpaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Dursun, yaklaşık 4 yıldır ilkokula başlayan tüm çocuklara kırtasiye ve beslenme seti desteği sağladıklarını belirterek, bugüne kadar yaklaşık 58 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

'12 BİN ÖĞRENCİMİZİN TAMAMINA VERDİK'

Başkan Dursun, 'Bugün eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfların artık hazırlık sınıfları için burada olduklarını görüyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla bütün sınıflar, bütün okullar artık eğitim yılına başlamış olacak. Güzel bir eğitim yılı olsun; sağlıkla, huzurla ve başarıyla elbette' dedi.

Kırtasiye desteğinin yalnızca eğitim desteği olmadığını, aynı zamanda sosyal destek niteliği taşıdığını ifade eden Dursun, 'Biz yaklaşık 4 yıldır ilkokula başlayan bütün çocuklarımızın kırtasiye setlerini, beslenme setlerini, defteri, kalemi, boyaları vesaire, yani ilkokula başlayan bir çocuğun ihtiyacı olan her şeyi kendilerine teslim ediyoruz. Bu, eğitimi desteklediğimiz için yaptığımız bir çalışma ama bir yönüyle de ciddi bir sosyal destekte bulunuyoruz' diye konuştu.

Uygulamada öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını aktaran Dursun, şöyle devam etti:

'Çocuklarımız elbette bunu alabilirler. Ama onların gönlüne dokunmak, ailelerin gönlüne dokunmak, her daim eğitim alanında onların yanlarında olduğunu hissettirmek bizim için çok daha önemli. Biz gelip de 'Bize bir başvuru yapın, başvuru sonucunda bir değerlendirme yapacağız' diye bir bakış açımız yok. Zengin, fakir, ihtiyacı olan, olmayan hiçbir ayrım yapmadan masalarına kırtasiye setlerimizi bırakıyoruz.'

'58 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Destek programının yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü belirten Dursun, 'Yaklaşık olarak 4. yılımızda 58 bin öğrencimize kırtasiye malzemelerini dağıtmış olduk' dedi.

Deprem döneminde Adıyaman'daki öğrencilere de destek sağladıklarını anlatan Dursun, 'Deprem döneminde Adıyaman bizim sorumluluğumuzdu. Adıyaman'ın il ve ilçeleri dahil bütün okullarına, ilkokul 1. sınıflarına da kırtasiye setlerimizi dağıtmıştık' ifadelerini kullandı.

Bu yıl Sultangazi'de yaklaşık 12 bin öğrencinin ilkokul birinci sınıfa başladığını belirten Dursun, 'Bu 12 bin öğrencimizin tamamına vermiş olduk. Bugün itibarıyla öğrenciler okula girdiklerinde Sultangazi Belediyesi'nin onlara hediyesini görmüş olacaklar. İçerisinde bütün ihtiyaçları neyse hepsini görmüş olacaklar' diye konuştu.

Desteğin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Dursun, ailelere de çağrıda bulunarak, 'Bundan sonra da bu devam edecek. Ona göre aileler hazırlıklarını yapsınlar. İlkokula başlayanlar bugün artık geldiler ama seneye de olacak bu. Aileler hazırlıklarını yapsınlar. 'Tamam, bunu Sultangazi Belediyesi bize verecek, başka işlere bakalım' demelerini rica ediyorum' dedi.