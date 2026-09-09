Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 39 kilo 500 gram skunk, 5 kilo kokain ve 850 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 3 ev, 1 iş yeri ve 1 araca 8-9 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 45 kilo 800 gram toz halinde pregabalin, 39 kilo 500 gram skunk, 5 kilo kokain ve pregabalin etken maddeli 850 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca hap üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 1 milyon boş kapsül, 41 bin boş plastik kutu ve 50 bin plastik kapak bulundu. Aramalarda, hap üretiminde kullanılan 3 makine, 1 kiloluk ve 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)