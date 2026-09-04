Özgür EREN /İSTANBUL (DHA) ŞIRNAK'ta polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz (28) için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken polis aracının karıştığı kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde şehit olan Melih Kaygusuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel, Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak, TBMM eski başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve şehidin meslektaşları katıldı.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ'

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'Başta şehit polis memuru Melih Kaygusuz olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyoruz' dedi.

Okunan duanın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehit Kaygusuz'un naaşı Fatih Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Melih Kaygusuz, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)