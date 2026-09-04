Emre KURT/İSTANBUL, (DHA) -ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para basımı ve dağıtımına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Operasyonda, 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların toplam değerinin 2 milyon 890 bin ABD doları olduğu belirtildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.