Ece ÇAM- Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, (DHA)- TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliği ve Türkiye Gıda Platformu'nun desteğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, son gününde gıda ve içecek sektörünün uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarda, Türkiye'den ve dünyadan üretici ve ihracatçılar, ulusal ve uluslararası satın alma profesyonelleriyle buluşurken, yeni iş bağlantıları için görüşmeler gerçekleştirildi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Gıda sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda, ihracat, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve gıda teknolojileri gibi başlıklar da ele alındı. Fuarda 60 odak ülkeden gelen 2 binin üzerinde iş insanının yer aldığı VIP alım heyetleri de sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Fuar kapsamında B2B görüşmeleri, Foodist Forum ve Foodist Show Kitchen gibi etkinlikler düzenlendi. Fuarın 1 Eylül'de gerçekleşen açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son gününde ise TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank katılım sağladı.

'İLK KEZ DÜZENLENMEMİZE RAĞMEN YILLARDIR YAPILAN FUARMIŞ GİBİ BİR ORTAM YARATTIK'

Fuarla ilgili konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü 'Üç gün boyunca gerçekten çok önemli iş birliklerine ve değerli ticari bağlantılara ev sahipliği yaptık. İlk kez düzenleniyor olmasına rağmen, sanki uzun yıllardır gerçekleştirilen, sektör tarafından benimsenmiş bir fuar atmosferi oluşturduk. Bu bizim için son derece önemli ve gurur verici bir sonuç oldu. Foodist İstanbul'u hayata geçirirken temel hedefimiz; Türk gıda sektörünü yalnızca bölgenin değil, dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline getirecek güçlü bir uluslararası ticaret platformu oluşturmak, ülkemizin gıda ihracatına, üretimine ve istihdamına katkı sağlamaktı. Aynı zamanda Foodist İstanbul'u dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri haline getirme hedefiyle yola çıktık. Bugün, fuarın son gününde, bir yıllık emeğimizin karşılığını aldığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık bir yıldır dünyanın farklı bölgelerinde fuarımızın pazarlama, iletişim ve PR çalışmalarını yürütüyor; dünyanın önde gelen satın alma profesyonellerine ulaşmaya çalışıyoruz' dedi.

Ersözlü, 'Zincir market yöneticilerinden restoran ve HORECA profesyonellerine, gıda ithalatçılarından toptancılara kadar sektörün farklı alanlarındaki karar vericileri Foodist İstanbul çatısı altında buluşturmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktadaki uluslararası katılım, Foodist İstanbul'un daha ilk yılında ortaya koyduğu ticari potansiyelin en önemli göstergelerinden biri oldu. Bununla birlikte, katılımcı firmalarımızın fuardan memnun ayrıldığını ve yeni iş bağlantıları kurduğunu görmek bizim için en büyük motivasyon kaynaklarından biri. Daha ilk yılında bu ölçekte bir organizasyona güvenerek Foodist İstanbul'da yer alan tüm katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Onların desteği ve cesareti, bu fuarın geleceği açısından bizim için çok kıymetli. 2027 yılı için de çalışmalarımız şimdiden başladı. Daha fuarın ilk edisyonu tamamlanmadan gelecek yıl için talepler almaya başladık. Özellikle yurt dışından gelen yoğun ilgi, Foodist İstanbul'un uluslararası gıda ticaretinde önemli bir buluşma noktası olma potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde bu ilgiyi daha da büyüterek Foodist İstanbul'u Türk gıda sektörünün dünyaya açılan en güçlü ticaret platformlarından biri ve dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.

'BİNE YAKIN MARKA ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR'

Fuarda bine yakın markanın ürünlerini sergilediğini belirten Ersözlü, 'Şu anda bine yakın marka ürünlerini sergiliyor ve bugün itibarıyla binlerce profesyonel iş insanı burada buluştu. Tüyap Fuarcılık Grubu'nun fuarcılık deneyimi, sektördeki tecrübesi bu işin önemli artılarından birisi. ALZ Grup ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu'nun desteğiyle hazırladığımız Foodist İstanbul'da önemli bir başarıyı yakaladık. Buraya baktığımızda yapılan iş birlikleri, görüşmeler, VIP alım heyetlerimizle katılımcı firmalar arasındaki görüşmeler. Değerlendirmelere göre, burada gerçekleştirilecek iş bağlantılarının yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yaratmasını ve Türk gıda sektörünün ihracatına önemli bir katkı sağlamasını öngörüyoruz' ifadelerini kullandı.

'DOLU DOLU CANLI BİR ATMOSFERDE FUARIMIZI BİTİRİYORUZ'

Ersözlü, İş görüşmelerinin yanı sıra farklı etkinliklerin de düzenlediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Fuarımız stantlarda gerçekleştirilen birebir iş görüşmelerinden ve ticari buluşmalardan ibaret değildi. Hazırladığımız etkinlik alanlarında birbirinden değerli konuşmacılarımızı ağırladık, paneller gerçekleştirdik. Sektörün güncel sorunlarını, geleceğini ve gıda sektöründe sürdürülebilirliği farklı yönleriyle ele aldık. Hemen yan taraftaki Foodist Show Kitchen etkinlik alanımızda ülkemizin önemli şefleri canlı şovlarla sektör profesyonelleriyle buluştu. Down sendromlu şeflerimiz Foodist Show Kitchen'da gerçekleştirdikleri gastronomi sunumlarıyla fuarımıza değer kattılar. Tüm bunlarla birlikte, dolu dolu ve canlı bir atmosfer içerisinde fuarımızı tamamlıyoruz. Sektörün yüzünü güldüren, yeni iş birliklerine ve ticari bağlantılara zemin hazırlayan bir fuar oldu. Daha ilk edisyonumuzu tamamlamadan önümüzdeki yılın çalışmalarına başladık ve çok yoğun bir talep aldık. Bu yıl 10 salonda gerçekleştirdiğimiz fuarımızı, önümüzdeki yıl 14 salonda düzenlemeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, fuarımızın etkisinin fuar süresiyle sınırlı kalmayacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki yaklaşık üç aylık dönemde, fuarımızı ziyaret eden binlerce uluslararası profesyonelin katılımcı firmalarımızla gerçekleştirdiği iş birliği, sipariş ve ticaret görüşmelerinin devam edeceğine inanıyoruz. Bu fuarın hayata geçirilmesinde emeği ve desteği bulunan tüm kuruluşlarımıza, ihracatçı birliklerimize, federasyonlarımıza ve derneklerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, fuarımıza güvenerek katılan bine yakın markamıza da teşekkür ediyor, önümüzdeki yıllarda bu büyük buluşmayı hep birlikte daha da büyüteceğimize inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'FUARIN SON GÜNÜ OLMASINA RAĞMEN ÇOK YOĞUN ZİYARETÇİ İLGİSİ GÖRÜYORUZ.'

Fuarla ilgili konuşan TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ise 'Foodist İstanbul Uluslararası Gıda Fuarımız bu yıl ilk kez, 1-4 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, ALZ Grup ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Gıda Platformu'nun güçlü desteğiyle düzenleniyor. Türkiye fuarcılık tarihi açısından da önemli bir ilki yaşıyoruz. Çünkü fuarımız daha ilk yılında, 10 salonun tamamını doldurarak yaklaşık bin markayı bir araya getirdi. Bunun yanı sıra dünyanın 60 farklı ülkesinden 2 binin üzerinde VIP yabancı alım heyetini ağırladık. Bugün fuarın son günü olmasına rağmen yoğunluk hala devam ediyor. Ziyaretçilerimizin ilgisi gerçekten çok yüksek. Bunun da önemli bir nedeni var. Fuarlar, sektörlerin geleceğine ilişkin önemli öncü göstergeler sunuyor. Buradaki firmalarımızın temel katılım amacı yeni ihracat bağlantıları kurmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve yeni pazarlara ulaşmak. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından Foodist İstanbul'a gösterilen bu yoğun ilgi, Türkiye gıda sektörünün önümüzdeki dönemde de yükseliş trendini sürdüreceğine dair bizim için çok güçlü bir gösterge. İlk yılında gördüğümüz bu uluslararası ilgi ve ticari hareketlilik, Türkiye'nin gıda sektöründeki üretim ve ihracat gücünün küresel ölçekte ne kadar önemli bir karşılığı olduğunu da ortaya koyuyor' dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL YİNE 1-4 EYLÜL TARİHLERİNDE FOODİST İSTANBUL KAPILARINI AÇACAK'

Alagöz, 4 gün boyunca güzel iş birliklerinin kurulduğunu belirterek 'Burada gerçekten yüzler gülüyor. Dört gün boyunca çok güzel iş bağlantıları kuruldu, yeni ihracat bağlantılarına imza atıldı. Bu bağlantıların, önümüzdeki dönemde ülkemizin gıda ihracatına ve küresel gıda ticaretine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıl da 1-4 Eylül 2027 tarihlerinde Foodist İstanbul yeniden kapılarını açacak. Şimdiden çok yoğun bir katılım ilgisi olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin gıda ve içecek sektöründeki önde gelen aktörlerini bir araya getiren bu güçlü platformda, 2027 yılında da tüm gıda ve içecek sektörü temsilcilerini aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız' diye konuştu.