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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' (FETÖ/PDY) suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. isimli kadın, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., tutuklanarak Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. (DHA)

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