İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Telekom, futbol heyecanını Tivibu platformu aracılığıyla izleyicilerle buluşturduğunu duyurdu. Şehrinin takımını destekleyen ve üst lig yolundaki mücadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, 5-6 Eylül tarihlerinde başlayacak TFF 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonunda toplam 5 grupta mücadele eden 89 futbol kulübünün sezon boyunca sürecek ve Tivibu spor kanallarından takip edebilecek. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go ve Yaay uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izlenebilecek.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom'un, spora sağladığı uzun soluklu katkıları devam ediyor. Türkiye'de sporun dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikayelerini daha geniş kitlelerle buluştururken, futbol heyecanını yüksek yayın kalitesiyle ekranlara taşımayı sürdürüyor.

'Türk Telekom, teknoloji gücü ve spor yayıncılığındaki deneyimiyle futbolseverleri sezon boyunca alt lig heyecanıyla buluşturmaya devam edecek. Memleketinin takımını destekleyen ve üst lig yolundaki mücadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, sezon boyunca maçları yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanallarından takip edebilecek. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izlenebilecek. Türk Telekom'un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay da liglerin nabzını tutmayı sürdürecek. Her hafta iki mücadeleyi uygulama üzerinden canlı olarak yayınlayacak olan Yaay, alt liglerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlarken futbolseverlere sezon boyunca maç heyecanı sunmaya devam edecek.'

'FUTBOL HEYECANINI TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Konuyla ilgili konuşan Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, 'Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyor, Anadolu'nun dört bir yanındaki güzide takımlarımızın maçlarını ekrana taşıyoruz. 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu, Tivibu Go ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, sporseverlerin memleketlerinin takımlarını takip edebilmesine, kulüplerimizin ve sporcularımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor; futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

'SPORDA ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE KAPSAYICILIĞI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Sancaktaroğlu, 'Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Trendyol Süper Lig'e kazandırdık. Türkiye Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleşme yolculuğunu ileriye taşıma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alandaki kararlılığımızın somut yansımalarını ortaya koyuyor' diye konuştu.

Sancaktaroğlu, 'Başta Engelsiz Tribün uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerle sporda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. TFF 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerimizin ve sporcularımızın memleketinin takımını daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaya, futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'SEZON 5-6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR'

Fikstür çekimiyle birlikte liglerin takvimi de netleşti. Hem TFF 2. Lig hem de TFF 3. Lig'de yeni sezon heyecanı 5-6 Eylül tarihlerinde başlayacak. İlk yarı mücadeleleri 20 Aralık tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak.

'İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI'

2. Lig

· 6 Eylül Pazar 16.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı | YAAY

· 6 Eylül Pazar 16.00 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 19.00 MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 19.00 Seza Çimento Elazığspor - Sebat SK | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Ankaraspor | Tivibu Spor

3. Lig

.5 Eylül Cumartesi 17.00 Bursa Yıldırım - Söke 1970 | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 16.30 KDZ. Ereğli Belediyespor - Fatsa Belediyespor | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 16.30 Etimesgut Spor Kulübü - Karşıyaka | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 19.00 Eskişehirspor - Alanya 1221 Futbol | Tivibu Spor

· 6 Eylül Pazar 19.00 Yozgat BLD Bozok Spor - Ejderoğlu Kırşehir Futbol | YAAY