Derya EVREN KORKMAZ- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Kayıp olan 10 mürettebatın aileleri konuştu. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsun Mirzaoğlu, 'Bekleyişimiz devam ediyor burada. Bir can salımız kayıp. Şirketle görüştüğümüzde onlar da can salının kayıp olduğunu söylüyor. İnşallah o can salının içinde bir yerlerdedirler diye umut ediyoruz' dedi.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışması başlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. Kayıp 10 kişinin ailelerinin Silivri'deki bekleyişi ise 3 gündür devam ediyor.

'HABER ALINANA KADAR BURADAYIZ'

Kayıp mürettebat arasında abisi yer alan Nevriye Yener, 'Lütfen bir şeyler yapılsın. Herkes elinden geleni yapıyor ama daha fazla bir şey yapılamaz mı. Bekliyoruz bütün insanların gözü sahilde. Lütfen abimi istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum Allah rızası için herkes ne yapabiliyorsa onu istiyorum' dedi.

Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu, 'Şu an aldığımız bilgilere göre hızlı bir şekilde çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor. Bizim ümidimiz var. Bize şu ana kadar ümidimizi kıracak bir bilgi gelmedi. Devlet büyüklerimizin de yüksek bir çaba gösterdiğine eminiz. Biz buna inanıyoruz ve bunu hissediyoruz. Acımız var. Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz, ümidimiz o yönde. Ümidimiz bütün mesai arkadaşlarının bir arada sağ salim bulunması ve buradan öyle ayrılmamız. Haber alınana kadar buradayız. Abim normalde 4 yıldır çalışıyor fakat batan gemide iki aydır çalışıyordu. Daha önce aynı şirkette fakat farklı bir gemide çalışıyordu' diye konuştu.

'ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE ONLAR CAN SALININ KAYIP OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'

Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsun Mirzaoğlu, 'Haberi televizyondaki altyazılardan öğrendim. En son babamla kazanın olduğu gece saat 20.30 gibi konuştum. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi. Annemle görüştü kendisi. Bekleyişimiz devam ediyor burada. Bir can salımız kayıp. Şirketle görüştüğümüzde onlar da can salının kayıp olduğunu söylüyor. İnşallah o can salının içinde bir yerlerdedirler diye umut ediyoruz' dedi.

'HEPİMİZ KAYIP OLAN CAN SALINDA OLDUKLARINI UMUT EDİYORUZ'

Gemidekilerden Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, 'Babamla Salı günü konuştuk. Kartal'a geleceğini söyledi. Halini sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Gemiyle ilgili hiçbir sorundan bahsetmedi. Sadece genelde telefonu kapalı olur artık Türkiye'de olduğu için telefonunun kapalı olmayacağını söyledi. Sabah haberi gören biri haberin fotoğrafını atmış. Ben hiç ihtimal vermediğim için açıp bakmadım bile. Sonra annem aradı, o söyledi. O da televizyondan öğrenmiş. Sonra gemi şirketi bize yakın olduğu için oraya gittik. Onlar da yeni öğrenmişti, bizim gibi çok üzgünlerdi. Süreç çok zor. Neler olduğunu televizyonlardan izliyoruz. Olay yeri uzak, gözümüz görmüyor o yüzden de zorlanıyoruz. Belki gözümüz birilerinin dalıp aradığını görse içimiz biraz daha rahat ederdi ama o da mümkün değil. Hepimiz kayıp olan can salında olduklarını umut ediyoruz' ifadelerini kullandı.