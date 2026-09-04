Türkiye’nin insan kaynakları alanındaki önemli karar alıcılarının belirlendiği ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen araştırmada, binden fazla şirketin insan kaynakları yönetimi performansı ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek 2026 yılının en etkin 50 insan kaynakları lideri belirlendi.

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından hazırlanan araştırmada; şirketlerin insan kaynakları performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alındı. Finans, perakende, enerji, gıda, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerden önde gelen şirketlerin insan kaynakları liderleri listede yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre belirlenen liderler, ödüllerini 29 Eylül 2026’da düzenlenecek CHRO Summit 2026kapsamında alacak.

İnsan kaynakları dünyasının gündemi İstanbul’da ele alınacak

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının insan kaynakları liderlerini bir araya getirecek CHRO Summit 2026, bu yıl “Redefining Balance” (Dengeyi Yeniden Tanımlamak) temasıyla gerçekleştirilecek.

29 Eylül Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek zirvede; yeni nesil liderlik, çalışan deneyimi, organizasyonel dayanıklılık, yetenek yönetimi, insan ve teknoloji arasındaki denge ile geleceğin çalışma dünyası gibi insan kaynakları gündeminin öne çıkan başlıkları masaya yatırılacak.

Zirve, “En Etkin 50 CHRO” ödül töreniyle sona erecek.

Listede farklı sektörlerden liderler yer aldı

Alfabetik sırayla açıklanan En Etkin 50 CHRO 2026 listesinde; Türk Hava Yolları’ndan Abdülkerim Çay, TOGG’dan Ahmet Aksoy, Türkiye İş Bankası’ndan Ali Yalçın, Akbank’tan Bülent Oğuz, Turkcell’den Erkan Durdu ve Koç Holding’den Umut Günal gibi farklı sektörlerin insan kaynakları liderleri yer aldı.

Listede ayrıca Tüpraş, Ford Otosan, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Migros, Şişecam, Borusan Holding, TAV Havalimanları Holding, Zorlu Holding ve TUSAŞ gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarının insan kaynakları yöneticileri de bulunuyor.

Kadın ve erkek liderlerin dengeli temsiliyle de dikkat çeken araştırma, insan kaynakları dünyasında değişen liderlik anlayışını ve kurumların insan odaklı dönüşüm süreçlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

CHRO Summit 2026 hakkında daha fazla bilgi için CHRO Summit resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

Alfabetik sıraya göre en etkin 50 CHRO 2026