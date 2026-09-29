KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA, 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasarın meydana geldiği mağazada ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Kaynak: DHA