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Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA, 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasarın meydana geldiği mağazada ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

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