Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de 12 yaşındaki kızıyla fırına ekmek almaya gittiği sırada motosikletin çarptığı Mehmet Kartop (45), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürerken, vücudunda kırıklar oluşan Kartop, tedavisinin ardından taburcu oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında kızıyla yaşadığı korku dolu anları anlatan Kartop, 'Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' diye sarıldı. Şükrediyorum ki kızıma değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, hızlı gitmesinler' dedi.

Olay, 25 Eylül saat 20.20 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Gerger Sokak'ta meydana geldi. Kamyonet şoförü Mehmet Kartop, akşam okuldan dönen 12 yaşındaki kızı Damla ile birlikte ekmek almak için sokaktaki fırına doğru yürümeye başladı. Bu sırada hızla seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kartop'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen Kartop yaralanırken, kızı ise şok geçirdi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve sürücünün patronu olduğunu söyleyen kişi, Kartop'u aracıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi edilen Kartop, taburcu olduktan sonra Güvercintepe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

'BURNUMDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ, YANA YATTI'

Kaza anlarını anlatan Mehmet Kartop, 'Akşamüzeri kızım okuldan geldi, 20.00 civarıydı. Annesi 'Kızım git, ekmek al' dedi. 'Bu saatte kızım gitmesin, akşam oldu' dedim. Çocuk elimi tuttu, sokak başındaki fırına doğru gidiyorduk. Sokağa döner dönmez arkamızdan çok şiddetli bir hızla geldi. Vurmasıyla gerisini hatırlamıyorum. O esnada kızım şok geçirmiş. Vuran kişinin 'Patronuyum' diyen adam bizi alıp hastaneye götürdü. Burnumda kırıklar meydana geldi, yana yattı. Hastane doktorları düzelttiler, hastane raporunda da kırıklar mevcut' dedi.

'İKİ GÜN BEKLEDİM, GELİP ÖZÜR DİLEMEDİ'

Sürücünün bulunarak ceza almasını istediğini belirten Kartop, 'Hastanede kendime geldikten sonra 'Şikayetçi olmayın, benim tanıdığım, kaçmaz çocuk' dediler. Çocuk vurduğuyla gitti, göremedik. Güvercintepe Karakolu ilgilendi, şikayette bulundum. Araştırıyorlar, çocuğun kim olduğunu merak ettim. İki gün bekledim, belki gelir ve özür diler, bir acelesi mi vardı diye. Hiçbir şekilde gelmedi. Gelmeyince de şikayet ettim. En azından başka bir aileye, bir çocuğa vurmasın. Bunlar tekstil işi yapıyormuş. 'Patronuyum' diyen kişi hastaneye geldi. Beni zaten onun arabasıyla götürmüşler. Çalıştırdığın işçinin nerede olduğunu, kim olduğunu insan bilmez mi? Belki aranıyor, belki hırsız' diye konuştu.

'KIZIMIN VE BENİM PSİKOLOJİM BOZULDU'

Kartop, 'Kızımın psikolojisi bozuldu, benim de öyle. Çalışıyorduk, belki birkaç hafta işe gidemeyeceğiz. Ben acılarıma katlanırım, yeter ki o kişinin bir an önce bulunup ceza almasını istiyorum. Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' dedi, sarıldı, onu hatırlıyorum. Çocuk psikolojik olarak perişan oldu. Kızım o tarafta olsa kızıma vuracaktı. Şükrediyorum ki kızım değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, şu an sizinle bu röportajı yapamayabilirdim. Çok hızlıydı' ifadelerini kullandı.

'O HIZLA GELDİ Kİ SESİNİ BİLE DUYAMADIM'

Sürücülere de çağrıda bulunan Kartop, 'Hızlı gitmesinler. Sokak arası, yayalar var. Kaldırımlar bazen dolu oluyor, arabalar park ediyor. İnsanlar geçemiyor. Normalde çok dikkat eden biriyim. O an dalgınlığıma mı geldi bilmiyorum. Tahmin edemezdim, motorun sesini bile duyamadım o hızdan. Kızım da ben de ölebilirdik' dedi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin Mehmet Kartop'a çarparak uzaklaştığı ve çevredekilerin yardıma geldiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)