Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- ERZURUMSPOR FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 'Bu hafta gol yemeden alınan bir galibiyet çok değerli ve önemli. 2 haftada puan alamamıştık. Şimdi 2 haftada 4 puan aldık. Bu ligde 3 puanı almanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz' dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktör Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu. İlk iki haftanın ardından Gençlerbirliği maçındaki iyi oyun ve alınan puanın moralleri yerine getirdiğini belirten Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 'İlk iki haftanın ardından geçen hafta Gençlerbirliği müsabakasında hem iyi oyun, iyi mücadele, yüksek konsantrasyon ve disiplin arkasından alınan bir puan camianın, oyuncuların, herkesin morali yerine geldi. Bugünkü müsabaka Konyaspor takımı da bu ligin gediklisi, Türkiye Kupası'nı almış gerçekten köklü bir camia. Anadolu'nun güzide camiası. Birkaç sene önce ligi üçüncü sırada bitirmiş bir futbol kulübü. Oynama alışkanlıkları olan bir futbol kulübü yani. Oyuncuların çoğu biliyorsunuz geçen sene kadrodaydı. En az 14-15 tane oyuncu bir arada oynayan oyuncuların verdiği alışkanlık. Ama tabi ki onlar da o veya bu sebeple 2-3 haftayı puan alamadan geçirmişlerdi. Onlar da burada 3 olmazsa deplasmandan mutlaka bir puan düşünüyorlardı ki haftayı onlar da kendi sahalarında Trabzonsporlu oynayacaklar, zorlamışlar. Maçları var. 4'te 0 yaptılar çünkü. Maçın zor geçeceği, mücadele gücü çok yüksek olacağı, yüksek konsantrasyonla oynamadığın zaman başına neler gelebileceğini bildiğimiz bir maça çıkmıştık. Tam da bu şekilde cereyan etti maç. İlk yarısı dengede, ciddi gol pozisyonlarının olduğu bir müsabaka. Bizim adımıza Konya'nın o kadar yoktu ilk yarı için. İkinci yarı Konya tabi ki topla daha çok oynayan takım. Biraz önce saydığım sebepler de buna etken. İkinci yarı daha çok kalemizde iyi savunma yaparak, takım savunmasını iyi yaparak, iyi mücadele ederek ve kazandığımız toplarla da karşı kaleye net çıkışlarla gol aradık. Direkten dönen topumuz var. Atabileceğimiz belki de biten sezonda bile birkaç tane böyle maç var. 7-8 tane girdiğimiz pozisyonlu maç var. 7-8 tane gol attığımız maçımız da var sizler biliyorsunuz. Ama bugün de hane en azından 2 olabilirdi ama demek ki böyle nasipmiş ve çok değerli bir galibiyet. Bu hafta gol yemeden alınan bir galibiyet çok değerli ve önemli. 2 haftada puan alamamıştık. Şimdi 2 haftada 4 puan aldık. Bu ligde 3 puanı almanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz' diye konuştu.

'TARAFTARLAR STADI DOLDURSUNLAR'

Taraftarlardan destek isteyen Serkan Özbalta, 'Galatasaray'ın maçında ciddi bir destek vardı. Tribün doluluk oranında ciddi bir destek vardı. Bugün çok altında değildi. 11-12 bine yakın. 11 bin gerçekten bence Süper Lig için iyi bir rakam diye düşünüyorum. Zaten stadımız 18-19 bin kişilik bir stat. Ama onlardan ricamdır biz içeride dışarıda oynayacağız. Her yerde mücadele edip oyun oynamak istiyoruz. Sezon sonu geldiğinde basamakları yukarıya doğru çıkıp en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Bunu biliyorsunuz. Ama onlara buradan ricamdır, isteğimdir. Çok güzel bir taraftar vardı bugün. Bizi ittiler, savunma yaparken rakibi bozdular. İçeriyi yine Galatasaray maçlarındaki gibi ful dolduralım. Bugünlerin kıymetini bilelim, değerini bilelim. Süper Lig'deyiz gerçekten oyun anlayışlarında da çok farklılıklar var biliyorsunuz. Zeminlerde farklar. Yeni statta maç izlemeye başlayacağımız zaman çok başka şeyler olacak. Ama burada bu eski statta bari hakkını verelim ne olur içerideki maçları en azından fule yakın dolduralım ve destekleyelim. Ama tekrar söylüyorum çok teşekkür ediyorum Erzurum şehrine, halkına. Biz onlara sadece burada teknik adamlık yapmıyoruz. Bizim onlara borcumuz var' dedi.

'YASİN HOCA SOĞUK MİZAÇLI'

Maçın hakemi Yasin Kol'un yönetimini de değerlendiren Özbalta, şunları söyledi:

'Hani bazılarının mizacı soğuktur ya, Yasin Hoca'nın mizacı da soğuk. Etrafımızda, akrabalarımızda, eş dostumuzda da, arkadaşlarımızda da vardır. Ama genel anlamda iyi niyetliydi. Ama iki tane pozisyonda, o da anlıyor. Orada onu anlıyorsun ama geri dönüşü olmuyor. Mesela bir tanesi, bizim sağ taraftan, onların sol tarafına atılan bir top da, eliyle kesti topu, sonra gitti, orada bir hatalı kararı var. Bir de 3-5 dakika sonra, tam bizim sol iç pozisyonunda, Sefa'nın alıp, Cardoso'nun düşürülüp, Sefa'nın kontrolüyle sadece bir saniyeyle orada avantajı bırakması. Birkaç pozisyonda evet, aleyhimize ama gerçekten yüzündeki ben iyi niyeti gördüm. Ama dediğim gibi, soğuk bir mizacı var. 2-3 tane daha var. Kalben söylüyorum, onu bilemiyorum. Ama bu iki pozisyon beni biraz yordu ve üzdü. Zaten dördüncü hakem Alparslan Hoca'yla da paylaştım. 'Dedim, 'Hocam, net eldi.' Sonra döndük, zaten tabletten de baktık.'

'FUTBOL TOPLARINI DÜZELTSİNLER'

Yeni kurallarla birlikte oyunun daha güzel oynanmaya başladığını anlatan Özbalta, futbol toplarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Önceki sezonlardaki topların daha iyi olduğunu kaydeden Özbalta, 'Bu toplar iyi toplar değil yani. Dünya Kupası'ndaki toplara bakın, bu toplara bakın. Ne olur Türkiye Futbol Federasyonu'na, bilmiyorum ne kadar olur, belki 3-5 kişi daha söyler de şu futbol toplarını lütfen değişsinler' dedi. (DHA)