Zeki KARADENİZ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Lima (Dk. 66 Seck), Liço (Dk. 46 Mulumba), Bruno (Dk. 63 Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Çinemre), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Badji (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Burak Bekaroğlu

BOLUSPOR: Tafas (Dk. 60 Muhammet Özkan), Can Arda Yılmaz, Rivas (Dk. 46 Ege Özkayimoğlu), Escobar (Dk. 64 Tolunay Artuç), Abdulsamet Kirim, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Argüello (Dk. 60 Ahmet Can Özdemir), Yunuszade (Dk. 60 Cuesta), Bartu Göçmen

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GOLLER: Dk. 16, Dk. 33 Badji, Dk. 20, Dk. 24 Bruno, Dk. 37, Dk. 79 Kekinde (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Yunuszade, Can Arda Yılmaz (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yendi. (DHA)

Kaynak: DHA