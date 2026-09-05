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84'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın altı pas içerisine gönderdiği topu Diabata'den önce jevtovic dokunarak kornere gönderdi.

62'nci dakikada Giorbelidze'nin şutunda dönen topa Eren Tozlu röveşata ile kaleye göndermek istedi. Adil'in ayağına çarpan top direkten kornere gitti.

40'ıncı dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla cezaalanına giren Jevtovic'den önce Nihad Mujakic topu taca gönderdi. Konuk ekibin penaltı beklediği pozisyona VAR devam dedi.

14'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında Rodriguez'in ıska geçtiği top Baiye'nin önünde kaldı. Baiye'nin sert ve düzgün şutu kaleci Bahadır'dan geri döndü.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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