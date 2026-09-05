Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Erzurumspor'un maça iyi hazırlandığını belirterek, 'Bugün sahada her şeyden önce görmek istemediğimiz durumlar vardı. Bunu söylerken oyuncuların yaptığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum, yapamadığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum. Bunun da bir hazırlık süreci var. Bir takım ne kadar iyi hazırlanmışsa diğer tarafta ben bu görüntüyü beklemiyordum. Demek ki hazırlayamamışım' dedi.

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Ligde henüz puan alamayan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi. Erzurumspor'u ve teknik direktör Serkan Özbalta'yı tebrik eden Palut, 'Her şeyden önce futbolda kötü oynanabilir, evet istediğiniz kadar pozisyon yakalayamayabilirsiniz ama ikili mücadele kaybetme kabulleniş değil. Topları rakibe bırakma kabulü. Bugün sahada her şeyden önce görmek istemediğimiz durumlar, bunu söylerken oyuncuların yaptığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum, yapamadığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum. Bunun da bir hazırlık süreci var. Bir takım ne kadar iyi hazırlanmışsa diğer tarafta ben bu görüntüyü beklemiyordum. Demek ki hazırlayamamışım. İyi bir gün değil. Erzurumspor'u kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bizim de durumumuzu özetledim, her şeyden önce savaşmamız, inanmamız ve ayağa kalkmamız gerek' diye konuştu.

Melih'in kaçırdığı pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan Palut, şunları söyledi:

'Tabii ki goller kırılma anlarıdır. Belki biz gol yemesek oyun daha dengede gidecek. Bir anda Erzurumspor, sahada daha iyi bir duruş gösterip savaşmaya başladı. Belki riskler alacaklardı içeride. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Evet, atabileceğimiz bir gol Melih'in pozisyonunda olabilirdi. Bizi en azından zaten beraberliğe getirmiş olacakken artı galibiyete de belki ışık tutabilirdi. Mağlubiyet serisi çok kötü ne diyeyim. Gerçekten bu halde olduğumuz için üzgünüm. İnsanları üzdüğümüz için daha üzgünüm. Futbolda bunlar yaşandı mı yaşandı. Normal karşılıyor muyum normal karşılamıyorum. Altından kalkılabilir mi? Bir şeyleri değiştirirsek altından kalkabiliriz. Ama bu görüntümüzle sahada yer alırsak, takım olarak diyorum oyunculara söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Değişen hiçbir şey olmaz onun için. Bu dört mağlubiyetle yaşamayı bırakıp hemen ilk adımı en kısa sürede atmamız lazım.'

'SAVAŞMAMIZ LAZIM'

Takım olarak silkelenmeleri gerektiğini ifade eden Palut, '11 belirleme tamamen bir kararlar mekanizması. Savaşmaya hazır çok oyuncular var. Takımın üretkenliği biraz düşebilir ama savaşabilirsiniz. Tam hazır olmayıp normalde oyuncu karakteri olarak efektif oyuncular var. Bunları oynatarak da hazırlayabilirsiniz. Ya da işte bir tercih ben savaşacak oyuncularla sahaya çıkarım. Savaşırım. Aslında tamamen bu tercihlerin bir yansıması olacak. Beklentim, her şeyden önce bir başkaldırış, bir silkeleniş, bu duruma bir karşı çıkma görüntüsünü vermemiz lazım. Dizilişten, oyuncu seçiminden önce savaşmamız lazım. Bu hafta gördüğüm kadarıyla bize düşen hem maça bir şekilde hazırlanıp hem de oyuncuları bu noktada silkelemek, kendimiz silkelenmek. Bu oyuncu, teknik adam böyle bir ayrılık yok. Onlar iyiyse biz iyiyiz, biz iyiysek onlar iyi. Hep beraber bunun yasını tutmadan en kısa zaman neyse bu büyük yükü üzerimizden atabilecek sonucu demiyorum, en başta mücadeleyi göstermeliyiz' diye konuştu. (DHA)