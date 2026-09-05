İSTANBUL, (DHA)-

Türkiye - Sırbistan: 3-0

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Raquel Portela (Portekiz)

TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Vargas, Hande Baladın, Gizem Örge (L) (Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın)

SIRBİSTAN: Ognjenovic, Uzelac, Popovic, Milojevic, Ivanovic, Kurtagic, Jedgic (L) (Mirkovic, Tica, Gocanin (L), Cajic)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-20

SÜRE: 86 dakika (25', 34', 27')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmayı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Roko Sikiric, Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gajic, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Yıldız, Bahar Mert, Simge Gündüz, Zeynep Aydınlar Öğüt, Serhat Öztürk ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi. Ay-yıldızlılar, finalde Polonya - İtalya karşılaşmasının galibiyle yarın saat 19.00'da Avrupa Şampiyonluğu için karşılaşacak.