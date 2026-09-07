Depremde bakkalını kaybeden esnaf Seç Market desteğiyle yeniden başladı

HATAY, (DHA)- DEPREMDE Hatay'daki evini ve bakkalını kaybeden Mehmet Hayri Açıkgöz, yıkılan iş yerinin bulunduğu alanda Seç Market'in desteğiyle yeniden ticaret hayatına başladı.

Seç Market, Yıldız Holding'in perakende sektöründeki deneyimini mahalle esnafıyla buluşturuyor. 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve iş yerini kaybeden Mehmet Hayri Açıkgöz, Seç Market'in desteğiyle bakkalını yeniden açarak hem bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriyor hem de istihdam oluşturuyor.

AKİNER:TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ESNAFIMIZIN GÜÇLÜ İŞLETMELER KURMASINA DESTEK OLUYORUZ

Seç Market'in Hatay'daki mağaza açılışına katılan Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner, Seç Market olarak esnafın sürdürülebilir şekilde büyümesine ve yerel ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

'Seç Market iş modelimiz kapsamında; mahalle esnafının tecrübesini ve girişim gücünü kurumsal desteğimizle buluşturuyoruz. Mağazanın planlama aşamasından projelendirilmesine ve hayata geçirilmesine kadar tüm süreçlerde esnafımızın yanında yer alıyoruz. Hatay genelinde sayıları 50'den fazla olan iş ortaklarımıza bir yenisini daha ekleyerek, bölgedeki ticari ekosistemi güçlendirmeye ve esnafımızla el ele büyümeye devam ediyoruz. Hatay'da faaliyete geçen Mehmet Hayri Bey'in bakkalını Seç Market'e dönüştürme hikayesi de bu yaklaşımımızın en güzel örneklerinden biri. Mehmet Hayri Bey depremin ardından yeniden başlama kararlılığını Seç Market olarak sunduğumuz destekle buluşturarak bölgesine değer katan bir yatırım hayata geçirdi. Bölge ekonomisini ve istihdamı destekleyen bu yatırımı; deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, yerel ticaretin canlanması adına değerli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dört bir yanında esnafımızın yanında olarak yerel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz.'

AÇIKGÖZ: BÖLGENİN İHTİYACINA UYGUN, MODERN BİR İŞ MODELİYLE KURUMSALLAŞTIK

Seç Market'in sahibi Mehmet Hayri Açıkgöz, yeni mağazasının açılış sürecini şu sözlerle anlattı:

'Üniversite yıllarımdan beri üretmeyi ve ülkeme katma değer sağlamayı her zaman önceliklendirdim. Deprem sonrası önemli kayıplar yaşadık ama umudumuzu ve üretme azmimizi kaybetmedik. Depremden sonra bölgenin yeniden canlanması ve yeni istihdam kapılarının açılması gerekiyordu. Bu süreçte, yıkılan binamın olduğu alan için hem bölgenin ihtiyacına uygun hem de sürdürülebilir bir iş modeli arayışına girdim' dedi.

Açıkgöz, 'Uzun yıllar bakkal işletmeciliği yaptığım için Hatay'daki Seç Market'in kurumsal işleyişini ve hizmet anlayışını yakından biliyordum. Bakkalımı modern perakende anlayışıyla yeniden hayata geçirmeye karar verdiğimde Seç Market yetkilileriyle iletişime geçtim. Mağazanın planlama aşamasından projelendirilmesine, teknik altyapısından mağaza yerleşimine kadar en başından itibaren her konuda Seç Market'ten destek aldım. Daha önce de bakkal işlettiğim için birçok tedarikçiyle ayrı ayrı görüşmenin, sipariş vermenin ve stok takibinin ne kadar zaman aldığını biliyordum. Bugün Seç Market desteğiyle siparişlerimizi tek bir sistem üzerinden kolayca yönetebiliyoruz ve stok durumumuzu anlık takip edebiliyoruz. Böylece müşterilerimize daha geniş ürün çeşitliliği sunarken; düzenli, modern ve kurumsal bir mağaza ile işimizi yeniden ayağa kaldırmış olduk. En büyük hedefim, işletmemizi büyüterek kısa vadede ikinci Seç Market mağazamızı açmak ve Hatay'daki ticari hayatın canlanmasına katkı sağlamaya devam etmek' ifadelerini kullandı.