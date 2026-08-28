Hadican EROL- Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyere çarptı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferi yapan 29 no'lu otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çevredeki evlere metreler kala durabilen otobüsün içinde 2 kişinin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Otobüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)