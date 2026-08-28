İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valisi Davut Gül, Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralananları Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Gül doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alırken, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)