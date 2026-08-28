Ceren KÜP/ İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca rüşvet suçu yönünden yürütülen soruşturma sırasında, başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, 20 Ağustos 2026 tarihinde cezaevinde avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği tespit edildi. Görüşmede Muallaoğlu'nun, Ersoy'un tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek miktarda para istediği belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, şikayetçi olarak avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ SAVCININ ODASINDA KAYDA ALINDI

Başvurunun ardından, Muallaoğlu'nun cezaevindeki görüşmede iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin rızası ve bilgisi dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı. Soruşturma savcısı, zabıt katibi ve görevli ekiplerin hazır bulunduğu görüşme ses ve görüntü kaydına alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi. Soruşturmanın devamında Ersoy'un avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam 3 telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirlendi.

PARA TALEBİNİ KAYDA ALMAK İÇİN BULUŞMA AYARLANDI

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu'nun, Mehmet Akif Ersoy'un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy'un vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi. Bunun üzerine taraflar arasında bir buluşma planlandı.

SAVCILIK KOORDİNESİNDE TEKNİK TAKİPLİ OPERASYON

28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya Erel Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok katıldı. Görüşme sonuna kadar teknik yöntemlerle takip edildi. Yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek miktarda para talep edildiği tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok, buluşmanın ardından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin telefonları ve diğer dijital materyalleri ile bağlantılarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi. Şüphelilerin cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para isteyen bir dolandırıcılık yöntemi kullandıkları öğrenildi. (DHA)