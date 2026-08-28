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Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde dağlık alanda 2 keçisinin mahsur kaldığını gören hayvanların sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçilerin bulunduğu alana ulaşmak için çalışma başlattı. Dik ve kayalık arazide yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından keçiler bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen keçiler, sahibine teslim edildi.(DHA)

Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)-HATAY'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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