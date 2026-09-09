Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Muhittin Öztürk ile yanındaki eşi Meryem Öztürk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği 06 YA 2575 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Meryem Öztürk, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. İki yaralı, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. t

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)