Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Besni Mahallesi'nde çıktı. Suriye uyruklu Ahmet Muhammed'in ailesiyle birlikte oturduğu binanın ikinci kat penceresinden yayılan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
Kaynak: DHA