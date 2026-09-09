ANKARA, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) 250'nci Bağımsızlık Günü, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomatın yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Bayrak töreniyle başlayan resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu. Resepsiyon, açılış konuşmalarıyla devam etti. (DHA)

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