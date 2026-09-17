Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da mide ve bağırsaklarından 39 kapsül halinde toplam 367,45 gram metamfetamin çıkan S.E. tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla S.E.'nin üzerinde ve vücudunda arama yaptı. S.E., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. S.E.'nin çekilen röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi. Yapılan müdahaleyle S.E.'nin mide ve bağırsaklarından 39 parça kapsül çıkarıldı. Kapsüllerde toplam 367,45 gram metamfetamin bulundu.

S.E. hakkında TCK'nın 188'inci maddesinde düzenlenen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)