Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-lacivertliler, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Tesisleri'nde toplandı. Atletik koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

'KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, 'Çok iyi bir takıma karşı pazar günü kendi evimizde iyi bir mücadele vereceğiz. Şu an lider durumdalar. Çok kıymetli oyuncu grubuna sahip, takım olarak büyük bir camia. Ama biz de iyi takımız. Pazar günü kazanmak için sahaya çıkacağız' dedi.