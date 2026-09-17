İZMİR, (DHA)-İZMİR'de kadınlar voleybolunun ekol kulübü Karşıyaka, geleceği için önemli bir adım attı. Yeşil-kırmızılıların voleybol altyapısı ve spor okulları için kullanılacak ikinci salonun temelleri atıldı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde daha önce eski yüzme havuzunun yerine camia desteğiyle voleybol altyapı salonu yapan Karşıyaka, ikinci salon için düğmeye bastı. Altyapı salonunun inşaatı tesislerde camia, yönetim, taraftarlar ve genç takımlardan A takıma kadar tüm voleybolcuların katıldığı törenle başladı. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, en geç 4 ay sonra salonda faaliyetlerinin başlayacağının müjdesini verdi. Yeşil-kırmızılı camiayı buluşturan törende Başkan Yiğit Tusder, Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, eski kulüp başkanlarından İlker Ergüllü ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, son iki sezonda tüm enerjilerini Sultanlar Ligi'ne çıkmak için harcadıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Güner yeni sezon öncesi altyapıya solan kazandırma ve genç bir takımla yola çıkma planlamasıyla yola çıktıklarını ifade etti. Salonun 4 ay sonra biteceğini belirten Onur Güner, 'Bizim bir hayalimiz vardı. İki yıl denedik ama maalesef gerçekleştiremedik. Bu yıl iki senedir boşladığımız altyapıya destek olmak istedik. Bu spor salonu inşaatını başlamak istedik. Spor salonumuzun temelini attık. Camia büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz daha sonra bize destek verir bu salonu yapar ve buradan çıkarız diye düşündük. Hızlı bir şekilde 3-4 ay gibi bir sürede burada top oynamaya başlayacağız' dedi.

YÖNETİMİN İLK KALICI ESERİ

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, altyapı salonu için katkı koyan herkese teşekkür ederken, bu salondan çıkan sporcularıyla gurur duymaya devam edeceklerini belirtti. İlk kalıcı eserlerinin temelinin atıldığını belirten Başkan Tusder, 'Bu salonumuzu kız çocuklarımıza armağan edeceğimiz için çok mutluyuz. Bizim de yönetimimizin ilk kalıcı eseri olmuş oluyor. İnşallah buradan nice A takıma sporcuları çıkartır ve onlarla gurur duymaya devam ederiz. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'KADINLARIN GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Salonun temelinin atılmasına mali destek veren Deniz Yeşiltepe de, 'Kadınların gücüne yürekten inanıyoruz ve sahada yazdıkları her hikayenin ülkemizin geleceğini şekillendirdiğini düşünüyoruz. Hep birlikte ülkemizin en köklü kulüplerinden, 114 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni voleybol salonunun temelini attık. Yeni salonun Karşıyaka ve ülkemiz için nice sporcular yetişmesine katkı sağlamasını ve genç sporcularımızın hayallerinin gerçeğe dönüşmesini dileriz. Temelini attığımız büyük güç birliği İzmir'imize ve Türk sporuna hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.