İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, ikinci sezonunda kadrosuna Ebru Şam'ı dahil etti. Şam, dizide Serhat'ın avukatı ve iş arkadaşı Sonay karakterini canlandırıyor. Diziyi ilk bölümünden beri takip ettiğini belirten oyuncu, karakteri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

'OTURMUŞ BİR PROJEYE DAHİL OLMAK BENİ MUTLU ETTİ'

İkinci sezonda, seyircisiyle güçlü bir bağ kurmuş bir projeye dahil olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ebru Şam, üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu belirtti. Şam, 'Reytinglerde birinci sırada yer alan bir yapıma yeni bir soluk olarak geldim, izleyicilerimize keyifli bir seyir zevki oluşturmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım' dedi.

'SONAY ŞU ANDA HEM GÜL HEM DE GÜNAH'

Avukat Sonay'ın hikayedeki konumuna ilişkin ipuçları veren Şam, karakterin ilk etapta Serhat'ın avukatı ve birlikte iyi çalışan bir iş arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacağını söyledi. Karakterinin 'gülleri mi, günahları mı?' temsil ettiği sorusuna ise 'Sonay aslında şu anda hem gül hem de günah yani nötr bir halde. Kendisini hemen ele vermeyen bir karakter' yanıtını verdi.

'BENİM TARAFIM BİRAZ ZEYNEP'

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel ile çalışmanın çok keyifli olduğunu söyleyen oyuncu, 'Hikayeye baktığımda Zeynep'e biraz daha yakın hissediyorum. Bir anne olmamasına rağmen yeterince ilgi görmemiş bir çocuğa kol kanat germesi etkileyici. Dizinin aynı zamanda sıkı bir izleyicisi olarak benim tarafım biraz Zeynep' ifadelerini kullandı.

'SONAY, TUTTUĞUNU KOPARAN BİR KADIN'

Ebru Şam, karakterini 'Ayakları yere sağlam basan, tuttuğunu koparan bir kadın avukat' sözleriyle anlattı. Sonay karakterinin sosyal medyada güzel karşılanmasından da memnun olduğunu söyleyen oyuncu, 'Sonay karakteriyle ilgili güzel yorumlar alıyorum. Tabii ki bunda hikayenin gidişatının büyük etkisi var' dedi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.