ANKARA, (DHA)- SERMAYE Piyasası Düzenleme Kurulu (SPK), Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK, Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda, 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kendi hesaplarına yalnızca Özata Denizcilik pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi. Aynı işlem yasağı, suç duyurusunda bulunulan 11 kişi için de uygulandı.

5 KİŞİNİN LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

SPK, haklarında suç duyurusunda bulunulan 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi. (DHA)