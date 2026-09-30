RUSYA, (DHA) - RUSYA'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu icra eden Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan mürettebattan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 mürettebatın ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın ardından yaralı mürettebatın tahliye edilerek sağlık merkezine kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir bölgeye düştüğü ve kaza sırasında üzerinde mühimmat taşımadığı kaydedildi.