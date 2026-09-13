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Açıklamada ayrıca saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ifade edildi.

Odessa ve Nikolayev kentlerinde de limanların çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, 'Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı tesisleri vuruldu' denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırılarda, Odessa bölgesinde askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan 'Novaya Poçta' lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

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RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

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