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Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, ülke basınına yaptığı açıklamada, İran'a ait ticari bir gemiye Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında saldırı düzenlendiğini açıkladı. Teymuri, geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İRAN, (DHA) - İRAN'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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