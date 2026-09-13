İRAN, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, ikili meseleler ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. İran-Irak ilişkilerindeki temel konulara değinen iki bakan, ortak sınırlarda istikrar ve güvenliğin korunmasının yanı sıra koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Taraflar ayrıca bölgesel gelişmelere karşı sorumlu yaklaşımlar benimsenmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bölgede gerilimin tırmanmasının ve çatışmaların kapsamının genişlemesinin önlenmesi gerektiğini bildirdi.