VANUATU, (DHA) - PASİFİK'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında feribotun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kayboldu.

Vanuatu Başbakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan 'MV Matui' feribotunun battığı bildirildi. Feribottaki 40'tan fazla yolcu ve mürettebattan 15'inin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.