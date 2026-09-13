ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete açacaklarını bildirdi. İstanbul Havalimanı'nın, 110'un üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, 'Havalimanımız halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak' ifadelerini kullandı.

'OPERASYONEL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, inşa edilen yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu belirterek, 'Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız' dedi.

Bakan Uraloğlu, yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacağını işaret ederek, 'Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız' değerlendirmesinde bulundu.

'PİST İŞLETMECİLİĞİ HEDEFİMİZE DE GÜÇ KATACAK'

Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilk olan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu'nun İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 4'üncü ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, 'Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak' dedi. (DHA)