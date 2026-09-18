FRANSA, (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı'nın COP31'in stratejik ortaklarından biri olacağını açıklayarak, Türkiye ile Ajans arasında 600 milyon avroluk finansman paketiyle müsilajla mücadele projesi geliştirileceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Paris programı kapsamında bir dizi görüşmede bulundu. OECD Konsey Toplantısı'nda COP31 Başkanlığı'nın önceliklerine ilişkin sunum yapan Bakan Kurum, ardından eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya gelerek COP31 sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Fransa Kalkınma Ajansı'nı (AFD) ziyaret eden Bakan Kurum, AFD Başkanı ve CEO'su Christophe Lecourtier ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Lecourtier ile AFD merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, 'Bugün dünya sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre 1,43 santigrat derece arttığı, sellerin, kuraklığın, afetlerin giderek arttığı bir süreci yaşıyoruz. İşte Nepal'de yaşananları tüm dünya maalesef üzülerek izledik. Binlerce insanı kaybettiğimiz, şehirlerin maalesef altüst olduğu, yıkıldığı bir süreci yaşıyoruz. Gelinen süreçte artık hedeflerin uygulamaya dönmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu kapsamda da eylem gündemini ortaya koyduk. 10 başlık çerçevesinde; Sıfır Atık'tan temiz enerjiye, yine dirençli şehirlerden buradaki döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta hedefleri belirledik. 2035 yılına ilişkin bu hedefleri, bu eylem planlarını yakalayacak somut projeler geliştirdik. Bu hedefleri de tüm dünyayla paylaştık. Tabii bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için kimsenin geride bırakılmadığı o anlayışla finansa erişim, teknolojiye erişim de çok kıymetli, çok önemli' ifadelerini kullandı.

CENEVRE TEMASLARI VE OECD İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile afetlere hazırlık, yerel dayanıklılık ve insani yardım kapasitesini görüştüklerini belirten Kurum, yine Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü'nde COP31 önceliklerini paylaştıklarını kaydetti. OECD ile COP31 Başkanlığı'nın stratejik ortaklığına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, 'OECD'yle stratejik bir iş birliği yapıyoruz. OECD verilerini, buradaki bilgiyi, buradaki ülkelerin ekonomik şartlarını öne çıkaran, buradaki gücü, buradaki deneyimi tüm dünyayla paylaşan bir stratejik ortaklık yapacağız. Bugün Sayın Genel Sekreterle, daimi temsilcilerle bir araya geldik ve bütün aslında dünyanın bu sorumluluğun içerisinde olması gerektiğini ifade ettik' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE 600 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN

Fransa Kalkınma Ajansı Başkanı ve CEO'su Christophe Lecourtier ile gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon avroluk finansman paketinin ele alındığını aktaran Kurum, 'Biz bugün Türkiye ölçeğinde yaklaşık 600 milyon avroluk yeni bir finansman paketiyle müsilajla mücadele kapsamında bir projeyi geliştireceğiz. Bunun içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması var. Denizlerdeki atık su arıtma tesislerinin kalitesinin artırılması var ve orada azot ve fosfor miktarını azaltacak, oksijeni, denizdeki ekosistemi yeniden canlandıracak adımları atacağız' dedi.

'NETİCE ALAN BİR COP31 BAŞKANLIĞI SÜRECİNİ YÜRÜTÜYORUZ'

COP31 sürecinde AFD ile iş birlikleri yürüteceklerini vurgulayan Bakan Kurum, 'AFD'nin burada güçlü iş birliğiyle COP31'e hazırlanıyoruz. Yani bu eylem gündemini gerçekleştirecek bir finansman desteğiyle burada birlikte süreci yürütüyor olacağız. İstiyoruz ki netice alalım. Antalya'ya giden yolda ortaya koymuş olduğumuz hedefleri hep birlikte gerçekleştirelim istiyoruz. O yüzden de finansmanla hedefleri birleştiren ve uygulamayla da netice alan bir COP31 Başkanlığı sürecini yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

COP31 Başkanlığı'nın uygulamaya geçme hedefiyle temaslarını sürdüreceğini aktaran Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda, irade ortaya koymuş ve bu iradeyi hayata geçirmiştir. En son örneğini de işte deprem bölgesinde gördük. İki yılda 455 bin konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Türkiye'nin bu birikimini, Türkiye'nin bu tecrübesini tüm dünyaya aktarmak istiyoruz ve yine stratejik ortaklarımızdan bir tanesi de Fransız Kalkınma Ajansı olacak.'

LECOURTIER: COP31'İN RUHUNA TAM OLARAK KARŞILIK GELEN PROJELERE PARA YATIRIYORUZ

AFD Başkanı ve CEO'su Christophe Lecourtier de ajansın iklim eylemine yönelik kararlı adımlarını anlatarak, Paris Anlaşması'ndan bu yana dünyanın dört bir yanında, uyum sağlama veya yenilenebilir enerjilere geçişi amaçlayan 6 milyar avronun üzerinde projeyi finanse ettiklerini belirtti. Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon avroluk finansman paketinin Marmara Denizi'ni korumaya yönelik bir çalışma olacağının altını çizen Lecourtier, 'Türk sanayi yapısının temiz enerjilere geçişi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konular söz konusu' dedi.

COP31 sürecinde de Türkiye ile güçlü iş birliğinin devam edeceğini söyleyen Lecourtier, şu değerlendirmede bulundu:

'15 yıldır COP31'in ruhuna tam olarak karşılık gelen projelere çok miktarda para yatırıyoruz. Bu nedenle, Bakan'ın temsil ettiği ve büyük bir karizma ile ortaya koyduğu harekete geçme gerekliliğini bugün Antalya'ya taşıyabileceğiz. Bunu, Fransa-Türkiye iş birliğimizin çok somut örnekleriyle ve elbette bunun ötesinde diğer ortaklara ve diğer ülkelere başka konularda hitap etme imkanıyla yapacağız. Meşruiyetimizi, Paris COP'undan ve Paris Anlaşmaları'ndan bu yana son 10 yıldır yaptıklarımızdan alıyoruz. Türkiye ile iş birliğimizin, COP31'e hem Fransa ve Türkiye için hem de dünyanın geri kalanı için söyleyecek ve yapacak daha fazla şeyle gelmemizi sağladığını düşünüyorum.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Bakan Kurum'un açıklaması.

- AFD Başkanı ve CEO'su Lecourtier'in konuşması.