İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin ilgiyle takip edilen programı Kuralsız Sokaklar, heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Futbol heyecanının sahillere kadar uzandığı Valencia'da plajlardaki renkli anlar izleyiciyle buluştu.

VALENCIA'NIN HAREKETLİ PLAJLARI

Kuralsız Sokaklar renkli görüntülerle ekrana geldi. Programın öne çıkan duraklarından biri Valencia sahilleri oldu. Sahil boyunca gezen Mert Öztürk, kentin denizle iç içe yaşamını ekrana taşıdı. Plajlarda vakit geçiren bölge halkı ve turistlerle sohbet eden Öztürk, Valencia'nın hareketli ve keyifli sahil atmosferini izleyicilerle buluşturdu.

Kuralsız Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de