İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, İETT otobüsünün önüne otomobiliyle geçerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen ve gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolunda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi. (DHA)