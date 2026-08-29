İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan start alacak. 600'ü aşkın sporcunun katılacağı dev organizasyon, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusuyla İstanbul Boğazı'nda start alacak. 600'ü aşkın sporcunun katılacağı dev organizasyon, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölene sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı önünden start alacak. 58 takımın mücadele edeceği yarışta, Türk bayraklarıyla donatılacak yelkenliler İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler yaratacak.

YELKENLER ZAFERİN İZİNDE, ROTA İSTANBUL BOĞAZI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın şanlı mirasına saygı niteliği taşıyan özel etapta yelkenler, İstanbul Boğazı'nın zorlu rüzgarlarına karşı açılacak. 600'ü aşkın sporcu, Dolmabahçe-Arnavutköy arasında rüzgara karşı strateji ve taktiklerin öne çıkacağı bir mücadele verecek. İstanbul halkı da Boğaz'ın sahil şeridinden, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yelkenlerle buluşturacak bu özel yarışa tanıklık etme fırsatı bulacak. Zafer Kupası Yarışı etabını başarıyla tamamlayan ekipler, prestijli Zafer Kupası'nı kazanacak.

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI İSTANBUL BOĞAZI'NDA GURURLA ANACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın her etabının kendine özgü bir ruhu ve tarihi derinliği olduğunu vurgulayan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışlarla ilgili olarak şunları söyledi:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu şanlı mirası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mavi Vatan'ın kalbinde, İstanbul Boğazı'nda gururla anacağız. Her etabında farklı bir tarihi hikayeyi ve mücadele ruhunu yaşattığımız organizasyonumuzda, yüzlerce sporcuyu aynı rotada buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. İstanbul'un eşsiz zafer coşkusunu yelkenlerimize taşıyacağımız bu rotada, tüm yelken tutkunlarına ve halkımıza unutulmaz bir seyir zevki sunmayı hedefliyoruz.'

ZAFER KUPASI'NIN ARDINDAN GÖZLER BÜYÜK FİNALDE

Yarışların üçüncü etabı olan Zafer Kupası'nın ardından gözler sezonun büyük finaline çevrilecek. Organizasyonun final etabı niteliğindeki Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Sezon boyunca düzenlenen tüm etaplarda elde edilen puanların değerlendirileceği şampiyonluk yarışında, sezon sonunda en yüksek puana ulaşan ekip şampiyonluk kupasının sahibi olacak.