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Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'nde yürüyenler, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenen kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Suyun kesilmesi için DSİ'ye bilgi verilirken, kimliği belirsiz kişinin bulunması için dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. (DHA)

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalına düşüp, yardım istediği belirtilen kişinin bulunması için dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

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