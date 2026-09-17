Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Mayıs'ta takipli siber suç faaliyeti başlatıldı. Teknik incelemeler, açık kaynak araştırmaları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları doğrultusunda 50 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferlerine aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerin banka ve hesap hareketleri incelendiğinde, toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 lira işlem hacminin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Jandarma ekipleri, 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında 14 Eylül sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 62 cep telefonu, 58 sim kart, 38 flaş bellek, 21 notebook, 4 masaüstü bilgisayar, 8 harddisk, 6 hafıza kartı, 17 CD, 3 DVD kaset, 2 akıllı saat, 5 tablet ve 1 veri transfer kablosu olmak üzere toplam 225 dijital materyal ile 2 tabanca ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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