Melih Kiram GEDİK, (DHA) - KANADA Merkez Bankası, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın portresinin yer aldığı dikey tasarımlı yeni 20 dolarlık banknotu tanıttı.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, başkent Ottawa'da düzenlenen törenle ülkenin yeni 20 dolarlık banknotunu kamuoyuna sundu. Kraliçe 2'nci Elizabeth'in portresinin yerini alan yeni tasarım, Kral 3'üncü Charles'ın görseline yer verilen ilk Kanada banknotu oldu. Ülkede 70 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yeni bir hükümdarın portresi banknot üzerine taşınırken, dikey olarak tasarlanan yeşil renk ağırlıklı banknotun 2027 yılının şubat ayı sonlarında kademeli olarak dolaşıma gireceği bildirildi.

Banknotun ön yüzünde Kral 3'üncü Charles'ın portresinin yanı sıra Kanada'daki 13 eyalet ve bölgeyi temsil eden bitkisel simgeler ile yerli halklar için kültürel öneme sahip bitkilerin yer aldığı şeffaf bir alan bulunuyor. Paranın arka yüzünde ise ülkenin askeri geçmişine atıfta bulunan Vimy Ulusal Anıtı yer almaya devam ediyor.

Yeni banknotun sahteciliğe karşı daha önce kullanılmamış güvenlik unsurları barındırdığını ifade eden Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem, 'Yeni 20 dolarlık banknotumuz hem görsel açıdan etkileyici hem de her zamankinden daha güvenli. Banknot hareket ettirildiğinde dönen ve biçim değiştiren mor bir güvenlik şeridi içeriyor. Bu özellikler vatandaşların paranın gerçekliğini kolayca teyit etmesini sağlayacak' değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne ise yeni tasarımın ülkenin anayasal geleneklerini ve İngiliz Milletler Topluluğu ile olan tarihsel bağlarını yansıttığını kaydetti.