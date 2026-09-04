İSTANBUL, (DHA)- CANİK, hava platformları için özel olarak geliştirdiği açık sürgü mekanizmasına sahip yeni M3 Falcon'u MSPO 2026'da (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego) tanıtacak.

Canik şirketleri, Avrupa'daki yoğun eylül ayı programına Polonya'da düzenlenecek 34'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, MSPO 2026 ile başlayacağını duyurdu. 8-11 Eylül tarihleri arasında Kielce'de gerçekleştirilecek fuarda, uluslararası savunma sanayii ile stratejik bir buluşma sağlanacak.

Canik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Polonya, 2026 yılında savunmaya yaklaşık 200 milyar PLN (54,2 milyar dolar) kaynak ayırarak savunma harcamalarını GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 4,8'i seviyesine çıkardı. Polonya böylece NATO ülkeleri arasında savunmaya GSYİH bazında en fazla bütçe ayıran ülkelerden biri konumuna geldi. Ülkenin AB SAFE mekanizması kapsamında 43,7 milyar avroya kadar finansmana erişme potansiyeli ve bu kaynakları yerel sanayinin gelişimi için kullanma vizyonu; yerel üretim, entegrasyon, teknoloji paylaşımı ve sürdürülebilir endüstriyel ortaklıkları daha da önemli hale getiriyor. Canik, Polonya'yı yalnızca hızla büyüyen bir savunma pazarı olarak değil; stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısı nedeniyle uzun vadeli bir iş birliği ve entegrasyon merkezi olarak konumlandırıyor.

'Canik'in MSPO 2026'daki en önemli yeniliği, hava platformlarının yüksek ateş gücü gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilen M3 Falcon ağır makineli tüfeği olacak. Açık sürgü mekanizmasına sahip 12,7×99 mm ağır makineli tüfek, dakikada bin 200 atıma ulaşan atış hızıyla hava araçlarının savunma ve taarruz kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıyor. Helikopterler başta olmak üzere farklı hava platformlarının kapı, pencere, rampa ve harici bağlantı noktalarında kullanılabilecek özel entegrasyon çözümleriyle birlikte tanıtılacak M3 Falcon; Canik'in M2 QCB, M2F ve M3 modelleriyle oluşturduğu ağır makineli tüfek ailesini hava platformlarına özel güçlü bir varyantla tamamlıyor. Fuar kapsamında Canik şirketleri, ayrıca hafif silahlardan orta kalibre sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileyecek.

'Canik ile ABD merkezli Radian'ın stratejik iş birliğiyle geliştirilen mikro kompakt tabancası PRIME RADIAN, ABD'deki başarılı lansmanının ardından üst düzey kontrol ve atış performansıyla Avrupa'daki profesyonel ve sportif kullanıcıların beğenisine sunulacak. Canik UK (AEI Systems) tarafından Birleşik Krallık'ta üretilen düşük geri tepmeli VENOM LR 30×113 mm orta kalibre topu, kompakt yapısı, ayarlanabilir atış hızı ve geniş platform uyumluluğuyla, mevcut kara ve deniz araçlarının modernizasyonunda ve yeni nesil projelerde ön plana çıkacak.

'Canik'in Robotik şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemleri, stabilize yapısı, elektro-optik çözümleri, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama kabiliyetleriyle Canik silahlarını tam entegre göreve hazır sistemlere dönüştürüyor. Fuarda özellikle ürün ailesinin üyeleri TRAKON Lite ve TRAKON 30 dikkati çekecek.'

Canik CEO'su Cahit Utku Aral, MSPO 2026 katılımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Polonya, NATO'nun doğu kanadındaki stratejik konumu, hızla büyüyen savunma bütçesi ve güçlü sanayi altyapısıyla Canik şirketleri açısından Avrupa'nın en önemli pazarlarından birini oluşturuyor. Polonya'nın savunma harcamalarını GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 4,8'i seviyesine çıkarması, ülkenin güvenliğini güçlü üretim kapasitesi ve uzun vadeli endüstriyel ortaklıklarla güvence altına alma iradesini ortaya koyuyor. MSPO 2026'da hava platformlarının yüksek ateş gücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla geliştirdiğimiz ve mühendislik gücümüzün ulaştığı yeni seviyeyi temsil eden M3 FALCON'u tanıtacağız. Bunun yanında, amacımız yalnızca tekil ürünler değil; silahı, silah sistemini, optiği, atış kontrolünü ve platform entegrasyonunu tek bir ekosistem içinde birleştiren göreve hazır çözümler sunmak olacak. MSPO 2026'ya son dönemde artan uluslararası ilgiyi de göz önüne alarak, fuarı yeni global iş birlikleri için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle güçlü bir ekiple sahip olduğumuz ekosistemin yeteneklerini ortaya koyacağız.'