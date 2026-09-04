İSTANBUL, (DHA)- EYÜP Lojistik'in Kuveyt seferleri hızlandırdığını duyurdu. Bu pazarda Türk ihracatçısı için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirten Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, 'Artan talep doğrultusunda son 8 ayda Kuveyt hattındaki taşıma hacmimiz geçen yıla göre yüzde 100 arttı' dedi.

Gelişmeleri değerlendiren Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Kuveyt pazarındaki artan talebe dikkat çekerek, 'Körfez limanlarındaki yığılmalar ile Hürmüz'deki geçiş riskleri, ihracatçımızı zorlu bir lojistik denklemle karşı karşıya bıraktı. Biz de Gaziantep'in stratejik coğrafi konumunu operasyonel hızımızla birleştirdik. Avrupa ile Anadolu'nun dört bir yanından aldığımız yükleri Gaziantep lojistik merkezimizde birleştiriyoruz. Kuveyt pazarı; gıdadan inşaat malzemelerine, tekstilden otomotiv yan sanayisine kadar Türk ihracatçısı için büyük bir potansiyel barındırıyor. Geliştirdiğimiz güvenli karayolu koridoru sayesinde son 8 ayda Kuveyt hattındaki taşıma hacmimizi geçen yıla göre yüzde 100 artırdık' dedi.

ACİL YÜKLER İÇİN 'YÜK TAKSİ' HİZMETİ DEVREDE

Zaman hassasiyeti yüksek parsiyel yükler için devreye aldıkları minivan 'Yük Taksi' modelinin önemini aktaran Bartık, '100 ile bin 300 kilogram arasındaki kritik kargoları yeni nesil minivan filomuzla ekspres olarak sevk ediyoruz. Standart TIR taşımacılığına kıyasla gümrük kapılarındaki bekleme sürelerini en aza indiriyoruz. Bu sayede Kuveyt'e 3 gün içinde kapıdan kapıya doğrudan teslimat gerçekleştiriyoruz. Güçlü depo altyapımız ve uzman kadromuz sayesinde ihracatçımızın Körfez'deki rekabet gücünü korumaya kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.