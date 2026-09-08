Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- MERHUM Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde bir dönem görev yaptığı Aydın'ın Söke ilçesinde anıldı. Törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu için 'Dile kolay, 23 yıl geçti. Ama halen insanların gönlünde yer edinmiş' dedi.

Türkiye'nin farklı illerinde valilik yaptığı dönemde yaptığı hizmetler ve görev anlayışıyla dikkat çeken ve 'Süper Vali' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu 1989-1991 yılları arasında görev yaptığı Aydın'ın Söke ilçesindeki kabri başında anıldı. Programa, Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke Başsavcısı Yaşar Özkan, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ve yakınları katıldı.

Yazıcıoğlu için İlyas Ağa Camisi'nde okutulan mevlidin ardından Söke Asri Mezarlığındaki kabri başında yapılan anma töreninde mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, törende yaptığı açıklamada, 'Bugün bizim için çok anlamlı bir gün oldu. Yani kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hepsinden Allah razı olsun. Yani kıymetli zamanlarını ayırıp hem mevlid-i şerife katıldılar hem lokma dağıtımımıza. Ama en önemlisi de mezarı başında andık. Başta il protokolümüz; Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, Söke Belediye Başkanımız, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani dile kolay, 23 yıl geçti. Ama halen insanların gönlünde yer edinmiş. Demek ki hoş bir seda bırakmak ne kadar anlamlıymış. Yani en güzel şey de bu. İşte mezarı başında onu andık, bir Fatiha okuduk, ruhuna gönderdik. İşte babam, annem, büyükbabam, büyükannem Söke Asri Mezarlığı'nda. Aydın, bizim de ikinci memleketimiz sayılır. Buraya çok sık gelip, gidiyoruz. Bu vesileyle de tekrar onları yad etmiş olduk' dedi.

Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği görevini sürdürürken 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu Temelli mevkisinde trafik kazası geçirmiş, 8 Eylül 2003'te 55 yaşında hayatını kaybetmişti. (DHA)