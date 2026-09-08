Gülşah ATICI/ADANA, (DHA)- ADANA'da sebze halinde 2 çocuğun oyun oynarken neden olduğu ileri sürülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi içerisinde 2 çocuk iddiaya göre pazarcıların sebze ve meyve kasalarının bulunduğu meydanda oyun oynarken yangına neden oldu. Alevleri fark eden çocuklar, bölgeden uzaklaştı. Plastik kasaların tutuşması sonucu büyüyen yangını gören hal esnafı önce alanda bulunan araçları uzaklaştırdı. Esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)