Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Biliyorsunuz çok önemli bir dönemeçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Bu kapsamda yürütülen her bir çalışmayı çok değerli buluyorum. Bu topraklar terörden çok çekti. Hakkarili kadınlar terörden çok çekti, çok ağladılar. Ve biz artık hiçbir anne ağlamasın, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin istiyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ve programlara katılmak üzere Hakkari'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, eski Hakkari Milletvekili Abdülmütalip Özbek ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Göktaş, 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim TIR'ını ziyaret etti. Kadınlarla fotoğraf çektiren Göktaş, burada yaptığı konuşmada Hakkari'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

'GİRİŞİMCİ TIR'IMIZIN 21'İNCİ DURAĞI HAKKARİ OLDU'

Kadın Girişimci TIR'ının 21'inci durağı nedeniyle Hakkari'ye geldiklerini belirten Bakan Göktaş, 'Bu süreçte, özellikle kadınların uzak yerler dahi olsa eğitimi doğrudan kadınların olduğu yerlere götürmeyi hedefliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların düşüncesini bir başarı hikayesine dönüştürmek adına pek çok adım atıyoruz. Kadını Güçlendirme Strateji Belgesi ve Eylem Planımız da bunların ilk adımlarından bir tanesi. Bu eğitim programı kapsamında da Yükselen Kadınlar programında özellikle girişimci kadınlarımızın markalaşma, karar alma mekanizmalarında yer alma, dijitalleşme, ayrıca ürün pazarlama ve yeni çevre oluşturma, pazarlama noktalarında da pek çok eğitimi tek bir TIR'dan alabileceksiniz. Böylelikle bu tür eğitimleri sizin büyük şehirlere gitmenize gerek kalmadan, Ankara'ya, İstanbul'a gerek kalmadan doğrudan eğitim TIR'ımızla kadınlara ulaştırmayı hedefledik. Dolayısıyla eğitim görmeyen, özellikle fikri olan kadın kalmasın istiyoruz. Bugüne kadar 247 bin kadınımızı dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık kapsamında eğittik. Amacımız bu sayıyı katbekat artırmak' dedi.

'BU TIR'IMIZDA 2 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞTIK'

Göktaş, eğitim TIR'ının daha önce Muş ve Adıyaman'da olduğunu, bugün de Hakkari'ye geldiğini belirterek şöyle konuştu:

'Bundan sonraki süreçlerde de kadınların en iyi eğitimi alabilmesi, özellikle yeni pazarlara açılabilmesi için çalışıyoruz. Dijital çağda yaşıyoruz. Yeni fırsatları ve riskleri nasıl fırsata çevirebiliriz, bunların da eğitimini tamamen burada alacağız. Hakkarili kadınlar çok başarılı, çok çalışkan ve gerçekten çok emektar. Onların her bir fikrini özellikle bir ekonomik kazanca dönüştürmesinin, sadece kendisi için değil, hem çocukları hem ailesi hem de mahallesi için büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz bugüne kadar sadece bu TIR'ımızla 2 binden fazla kadına ulaştık ve eğitimlerimizi sunduk. Bu kadınların yüzde 56'sı özellikle yeni pazarlara açılabildi. Markalaşma süreçlerinde destek olundu. Ürettikleri ürünleri yeni pazarlara da ulaştırma imkânı buldular.'

'HAKKARİLİ KADINLAR TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde özellikle kadınlara yönelik pek çok adımın atıldığını kaydeden Bakan Göktaş, 'Aile ve Nüfus On Yılı'nı ilan ettiğimiz 2026-2035 döneminde de kadınları, aileleri, çocukları ve tüm Türkiye'yi el birliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye ulaştırmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz çok önemli bir dönemeçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Bu kapsamda yürütülen her bir çalışmayı çok değerli buluyorum. Bu topraklar terörden çok çekti. Hakkarili kadınlar terörden çok çekti, çok ağladılar. Ve biz artık hiçbir anne ağlamasın, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin istiyoruz. Hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz. Dolayısıyla Yükselen Kadınlar programımızı, Yükselen Kadınlar Girişimci Tırımızı da 'Terörsüz Türkiye' kapsamında her bir kadına ulaştırmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye ancak kadınlarla mümkün. Kadınlarla el ele verdiğimizde daha güçlü Türkiye'ye ulaşabileceğimize biz yürekten inanıyoruz. Biz özellikle kadınları kalkınmanın birer parçası olarak görüyoruz. Kadınlar olmadan kalkınma olmaz. Bu süreçte de onları desteklemeye, eğitimle desteklemeye devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası alanlarda da yükselen marka haline getireceğiz' dedi.

'HAKKARİ KİLİMLERİNİN TÜRKİYE'NİN HER BİR PAZARINA ULAŞMASINI İSTİYORUZ'

Hakkari kilimine ilişkin de konuşan Göktaş, 'Hakkarili kadınların ürettiği her bir kilimin, her bir ilmeğin aslında bir izi var. Bölgenin izi var, bölgenin başarısı var. Ve burada üretilen bu kilimlerin Türkiye'nin her bir pazarına nitelikli bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Burada aldığınız her bir eğitim, kadınlara özellikle bu alanda yeni fırsatlar ve yeni perspektifler sunacak ve en önemlisi yeni pazarlara nasıl ulaşabiliriz, onları öğretecek. Fırsat eşitliği bu alanda çok kıymetli. Bizler de fırsat eşitliğini sağlamak adına TIR'ımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bizler kadınlarıyla güçlü olan bir Türkiye'yiz. Çünkü güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyoruz ve terörsüz Türkiye'ye güçlü kadınlar ve güçlü ailelerle ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hepinize eğitimimizin hayırlı olmasını diliyoruz' diye konuştu. (DHA)