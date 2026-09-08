ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine imkan sağladıklarını belirterek, 'Bugüne kadar 25 bin 812 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi verildi' dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir meslek, insanın hayata yeniden tutunmasının en güçlü yollarından biridir. Ceza infaz sistemimizi insanı topluma yeniden kazandıran, eğitimi ve üretimi teşvik eden bir anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz iş birliği kapsamında ceza infaz kurumlarımızda faaliyet gösteren 73 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve 6 Adalet Çok Programlı Anadolu Lisesinde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine imkan sağlıyoruz. Bugüne kadar 25 bin 812 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi verildi. Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrasında meslek sahibi, üretken ve topluma yeniden kazandırılmış bireyler olarak hayatlarına devam edebilmeleri için mesleki eğitimi merkeze alan infaz politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)