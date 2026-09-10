İRAN, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümü kapatılacak' dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, İçişleri, Petrol, Enerji ile Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlıklarından yetkililerin katıldığı Yakıt Komitesi toplantısında konuştuğunu duyurdu. Pezeşkiyan, elektrik tüketim modelinin düzeltilmesinde hükümetin öncü olması gerektiğini vurgulayarak, 'Verimliliği artırmak ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla, krizin aşılması için devlete ait konferans salonlarının, yüzme havuzlarının ve binaların büyük bölümü kapatılacak veya birleştirilecek. Valilikler gibi kamu kurumlarının binalarında çatı tipi güneş panellerinin yaygınlaştırılması da gündemimizde' ifadelerini kullandı.

Her vatandaşın ve üretim biriminin enerji tüketim modelinin düzeltilmesine katkı sağlaması gerektiği söyleyen Pezeşkiyan, 'Enerji yönetimi kültürünün toplumda yerleşmesi halinde yakıt yönetimi süreci de iyileştirilebilir' diye konuştu.