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Çin basını, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde tamir için Qingdao Limanı'na demirleyen yabancı kargo gemisinde yerel saatle 11.15'te yangın çıktığını duyurdu. Yangında ölü ve yaralı sayısına dair henüz bilgi verilmedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, arama kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi ve mağdurlara destek sağlanması çağrısında bulunduğu belirtildi.

ÇİN, (DHA) - ÇİN'in Shandong eyaletinde tamir için Qingdao Limanı'na demirleyen yabancı kargo gemisinde yangın çıktığı bildirildi.

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